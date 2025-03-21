Al termine dei lavori del VII Congresso Cisl Fp Marche che si è svolto nella giornata di ieri ad Ancona Giovanni Cavezza è stata eletto segretario generale. L’elezione arriva al termine della reggenza di Luca Talevi eletto nei mesi scorsi segretario regionale Cisl Marche.

In squadra con Giovanni Cavezza eletti Alessandro Contadini, segretario generale aggiunto e i componenti di segreteria Laura Cesari, Alessandro Moretti e Pierluigi Persichini. «La nostra priorità ora sono le elezioni Rsu del 14 -15 -16 aprile 2025 che vedranno le liste Cisl Fp presenti in tutti i luoghi di lavoro pubblici – ha sottolineato Giovanni Cavezza a margine dello scrutinio – Partecipazione, confronto, e sviluppo del proselitismo e della contrattazione sono i principi su cui ispiriamo il nostro lavoro sindacale con l’ottica di coniugare la valorizzazione delle professionalità presenti all’interno dei luoghi di lavoro con la qualità dei servizi che quotidianamente vengono erogati alla cittadinanza. Siamo impegnati per il rinnovo dei contratti nazionali 2022/2024 dei comparti Sanità e Funzioni Locali cosi come avvenuto nelle Funzioni Centrali con soddisfazione dei lavoratori».