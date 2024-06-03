Torna il premio Annibal Caro, il 6 giugno la cerimonia di premiazione. Mancano ormai pochi giorni all’assegnazione del premio Annibal Caro alla traduzione, giunto alla sua settima edizione e che si svolgerà a Civitanova nella ricorrenza della nascita del letterato civitanovese, noto per la traduzione dal latino dell’Eneide di Virgilio.

Il 31 maggio si è chiusa la votazione da parte della giuria popolare, a cui hanno aderito quest’anno in più di 200, con un folto gruppo di lettrici e lettori under 24 e diversi gruppi di lettura, anche dall’estero, in particolare Berlino e Parigi.

La giuria è stata chiamata ad esprimere la propria scelta fra tre traduzioni finaliste, selezionate dal comitato tecnico-scientifico del premio tra le migliori pubblicate nel corso del 2023. La settima edizione vede in finale: Maurizia Balmelli, per la traduzione dall’inglese di Il Passeggero di Cormac McCarthy, edizione Einaudi, Tommaso Pincio, per la traduzione dall’inglese di Cassa 19 di Claire-Louise Bennett, edizione Bompiani, Barbara Teresi per la traduzione dall’arabo di La Casa dei notabili di Amira Ghenim, edizione e/o.

La premiazione si svolgerà nello spazio multimediale San Francesco a Civitanova Alta il 6 giugno alle 18 alla presenza dei tre finalisti e di alcuni componenti del comitato tecnico.

Durante la cerimonia verrà assegnato il premio Antonio Prenna, giornalista e componente del comitato promotore prematuramente scomparso lo scorso anno e ci sarà un collegamento con Riccardo Duranti, a cui è stato consegnato a Torino lo scorso maggio il premio alla carriera 2024. Il Premio è organizzato dall’associazione Fabrica Teatro e si avvale del patrocinio della regione Marche e del comune di Civitanova, della collaborazione dei licei Da Vinci, di un’ampia rete regionale di librerie, del Museo Magma e del contributo di una serie di sponsor privati.