Oggi ritorna, in oltre 300 negozi Coop aderenti, Dona la spesa, il progetto di spesa solidale che permette di aiutare tantissime associazioni e realtà locali. La Caritas aderisce a questa importante iniziativa di solidarietà a Civitanova. Le donazioni raccolte saranno destinate alla Casa della Carità di Civitanova che aiuta le persone e le famiglie del territorio con: distribuzione pacco viveri e beni di prima necessità, centro di ascolto, servizio mensa, dormitorio, servizio vestiario e sportello sanitario. Nel 2022 la mensa di via Parini ha distribuito 90.00 pasti a pranzo e 4320 nel servizio serale (cena). Le famiglie aiutate mensilmente con il pacco viveri nel 2022 sono state 580, di cui molte con bambini e minori (310) e molti anziani (136).

«Questi dati, confermati anche nei primi mesi del 2023 – spiega la Caritas – evidenziano come la situazione di difficoltà e di fragilità sia ancora molto diffusa e che la ripartenza dopo l’emergenza coronavirus a causa delle conseguenze della guerra e dell’incertezza economica e sociale sia ancora lontana . Dati che sono registrati anche le recenti indagini Istat e dalle difficoltà nella vita quotidiana di molte famiglie. Le attività della Casa della Carità evidenziano però anche l’impegno positivo e concreto di tanti volontari, delle aziende e dei singoli che, con le loro donazioni di alimenti e di beni di prima necessità sostengono la solidarietà e l’impegno per il “bene comune”. Da questa riflessione nasce l’importanza delle iniziative di raccolta alimenti e delle iniziative di coinvolgimento attivo. Anche un piccolo aiuto diventa importante perché – come ricordava spesso Madre Teresa- il mare è costituito da tante piccole gocce”. La solidarietà ha bisogno di tanti gesti e del coinvolgimento di tutti».

Il coordinatore della Caritas di Civitanova, Marco Malaccari, sottolinea proprio la testimonianza di tanti volontari che sono coinvolti ogni giorno per assicurare vicinanza, ascolto ed aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. «La Caritas cittadina – aggiunge – è impegnata anche nella raccolta e recupero delle eccedenze alimentari da centri commerciali, negozi, panetterie e supermercati. Anche questa iniziativa produce risultati molto positivi perché permette di aumentare i prodotti che poi vengono distribuiti e -soprattutto- permette anche di evitare lo spreco e favorisce un modello di “economia circolare” e sostenibile. Si tratta di un’opera impegnativa che vive grazie alla condivisione».