CIVITANOVA - Ex antiquaria e componente dell'azienda Teatri è morta oggi a 67 anni nella Rsa di Montecosaro, dove era ricoverata da quando era stata colpita da un ictus. Il ricordo di Mirella Franco: «Volevi ad ogni costo la tua libertà. Fa buon viaggio, amica mia»

di Laura Boccanera

È morta all’età di 67 anni Natalia Tessitore, ex antiquaria e componente dell’azienda Teatri di Civitanova sotto la presidenza di Rosetta Martellini. Si è spenta oggi nella Rsa di Montecosaro dove era ricoverata da quando era stata colpita da un ictus. Nonostante quello che aveva vissuto era riuscita a riprendere completamente le sue facoltà intellettive pur rimanendo sulla sedia a rotelle.

Natalia Tessitore è stata una presenza di grande spessore culturale nella vita civitanovese. Coltissima, nata a Milano, dal 1982 aveva una galleria antiquaria nella centralissima via Duca degli Abruzzi. La galleria era il suo avamposto in cui oltre al restauro si occupava anche dell’organizzazione di mostre d’arte. Era anche una scrittrice, collaborava con riviste culturali ed aveva prestato la sua opera anche per diverse iniziative civitanovesi legate all’editoria e alla pubblicazione di racconti. L’ultimo in ordine di tempo “Natale in città” strenne ideate dall’azienda teatro in occasione del Natale.

E proprio dell’azienda era stata anche consigliere durante la giunta Corvatta sotto la presidenza di Rosetta Martellini. Grazie al suo interessamento, in collaborazione con Mirella Franco, il festival culturale Futura festival aveva introdotto il servizio di respeaking per non udenti. Proprio la Franco la ricorda con un post su Facebook: «La mia amica e compagna di molte battaglie ci ha lasciato per sempre. Volevi ad ogni costo la tua libertà, Natalia! Avevi chiesto, implorato, il mio aiuto e non ho potuto fare niente per te. Ora sei libera. Fa buon viaggio, amica mia». Collaborava anche con la compagnia teatrale Piccola Ribalta di Luigi Ciucci, anche lui scomparso il 15 marzo. La camera ardente è allestita all’interno della Rsa. Il funerale si svolgerà nella giornata di martedì.