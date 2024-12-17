Con 696 ore di servizio e l’impiego di 174 volontari, la Protezione civile di Treia ha fatto un bilancio del 2024, ormai agli sgoccioli, in occasione dell’incontro prenatalizio voluto e organizzato dall’Amministrazione comunale. Un bilancio estremamente positivo delle attività svolte che conferma quanto essa sia un pilastro essenziale per la sicurezza e la coesione sociale della comunità.

«L’impegno dei volontari si è concretizzato in eventi sportivi, culturali, religiosi e di emergenza, con un supporto costante e competente che ha toccato ogni settore della vita cittadina» ha detto il sindaco Franco Capponi. Tra le attività più rilevanti: 17 servizi dedicati a eventi sportivi, tra cui incontri calcistici del campionato Eccellenza; 22 interventi in sagre e rievocazioni storiche, come il Festival Carne Bovina e la Disfida del Bracciale; 300 ore di formazione, con corsi specifici su antincendio boschivo, rischio idrogeologico e motopompe, che hanno coinvolto 50 volontari.

«Questi numeri dimostrano la forza del nostro gruppo e la capacità della Protezione Civile di essere sempre presente, preparata e organizzata – ha sottolineato il primo cittadino – Un lavoro che nasce dalla generosità e dall’altruismo dei volontari, ai quali va il nostro più sincero ringraziamento».

Oltre alle attività sul campo, l’Amministrazione comunale ha investito oltre 8.700 euro per il potenziamento delle dotazioni tecniche e la manutenzione dei mezzi, con l’obiettivo di garantire sempre la massima efficienza operativa. Un momento particolarmente significativo è stata la campagna formativa nelle scuole medie, con esercitazioni pratiche che hanno rafforzato nei ragazzi il senso di comunità e i valori del volontariato.

Durante l’incontro dedicato alla condivisione dei risultati, il sindaco ha voluto ricordare con affetto Luana Moretti, ex assessore comunale e volontaria recentemente scomparsa, esempio di impegno silenzioso e dedizione: «Donare tempo e competenze è un gesto nobile che crea legami e lascia un segno indelebile nella nostra società».

Concludendo, il sindaco ha espresso la speranza che lo spirito di squadra, la motivazione e la dedizione dimostrati possano continuare a ispirare il lavoro quotidiano di volontari e istituzioni, confermando la Protezione Civile come un modello di efficienza, solidarietà e impegno civile.