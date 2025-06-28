Un percorso educativo innovativo e coinvolgente ha preso vita alla scuola secondaria di primo grado Patrizi di Recanati, grazie a un laboratorio artistico che ha unito creatività, manualità e inclusione. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Pnrr Istruzione e ricerca, ha visto protagonisti le studentesse e gli studenti dell’istituto. Il progetto, finanziato con fondi destinati alla dispersione scolastica, si è concentrato su un’attività tanto originale quanto formativa: la customizzazione di sneakers.

A guidare le ragazze e i ragazzi in questo percorso è stata la docente ssa Rita Soccio, che ha saputo accompagnarli con passione e competenza attraverso le varie fasi del laboratorio, dalla ricerca e analisi fino alla realizzazione pittorica. Ad affiancarla, nel ruolo di tutor, Francesca Valenti, che ha seguito e supportato il gruppo durante l’intero percorso. Armati di colori e materiali professionali, le studentesse e gli studenti non si sono limitati a personalizzare le proprie scarpe, ma hanno dato libero sfogo alla fantasia anche su t-shirt, tele e cover, creando opere uniche e originali. «Il laboratorio si è rivelato un’esperienza altamente formativa – dichiara Soccio – perché ha permesso alle ragazze e ai ragazzi di cimentarsi con un’attività concreta, acquisendo competenze creative e progettuali e, al tempo stesso, rafforzando quell’autostima di cui hanno particolarmente bisogno in una fase così delicata della crescita».

L’entusiasmo dimostrato dalle alunne e dagli alunni ha trovato un ulteriore sbocco concreto al termine del corso, infatti sarà creata una pagina dedicata sul sito dell’Istituto per valorizzare i prodotti realizzati. Una vetrina virtuale per raccontare il talento e l’impegno dei giovani artisti della “Patrizi”. Il progetto si inserisce nelle azioni che la scuola “Patrizi” sta mettendo in campo per offrire un curricolo sempre più inclusivo, capace di intercettare i bisogni di tutti e di ciascuno, e di rafforzare il legame tra formazione e crescita personale.