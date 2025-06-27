Un altro importante passo nella valorizzazione del territorio rurale di Treia è in dirittura d’arrivo. Sono, infatti, in fase di completamento i lavori di ristrutturazione della strada di Valchiusa, un’infrastruttura che riveste un ruolo molto importante per la mobilità locale e per il collegamento delle aree agricole e residenziali della zona.

Il tracciato, lungo circa 900 metri, attraversa un’area collinare a forte vocazione agricola e svolge una duplice funzione: collega numerosi fondi agricoli alla strada comunale di Valchiusa e rappresenta un comodo accesso secondario verso il centro abitato di Treia. Prima dell’intervento la percorribilità era stata fortemente compromessa dalle carenze strutturali e dai sempre più frequenti eventi climatici estremi, frutto di un cambiamento ambientale che si fa sentire. Una situazione che aveva reso l’arteria quasi impraticabile, con disagi sia per i residenti che per le attività agricole e produttive della zona.

Sono stati realizzati: il rifacimento del piano viabile, con una nuova sovrastruttura stradale in grado di sopportare il traffico agricolo; la sistemazione delle scarpate e messa in sicurezza dei tratti a maggiore pendenza; la realizzazione di cordoli e cunette in calcestruzzo per la corretta gestione delle acque meteoriche; la sostituzione delle vecchie caditoie, spesso ostruite, con nuove griglie e pozzetti efficienti; il ripristino del drenaggio in corrispondenza della Fonte Santa Chiara, per evitare l’accumulo d’acqua sulla sede stradale; l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento ha previsto un investimento complessivo superiore ai 200mila euro, coperto per il 70% da fondi europei del Programma di sviluppo rurale (Psr) e per la parte restante dal bilancio comunale. Con la ristrutturazione della strada di Valchiusa, si migliora sensibilmente la sicurezza, la funzionalità e la qualità della viabilità, contribuendo alla lotta al dissesto idrogeologico, alla tutela del paesaggio agricolo e al rafforzamento delle relazioni tra centro e frazioni. «Un intervento che va oltre la semplice manutenzione – ha dichiarato il sindaco Franco Capponi – ma che rappresenta un’azione concreta per riqualificare il nostro patrimonio viario rurale, sostenere la vivibilità delle campagne e valorizzare il territorio nel suo insieme. Si tratta anche di un risultato importante, frutto della capacità dell’amministrazione di intercettare risorse comunitarie da destinare a opere utili, concrete e attese da tempo. Continueremo a lavorare per attrarre risorse e portare avanti progetti che rendano più forte e connessa la nostra comunità».