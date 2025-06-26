Malore all’acquapark di Cingoli, una donna salvata grazie all’intervento dei bagnini che sono riusciti a rianimarla. A Recanati pure un uomo si è sentito male in piazza Leopardi ed è stato salvato.

Per entrambi si è attivata la nuova app del 112 che rintraccia telefonicamente il personale che sta più vicino a dove è partita la richiesta di soccorso. I due episodi dono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi.

A Cingoli è successo all’Acquapark Verde Azzurro. «E’ successo verso le 15,30 di oggi. Una donna di 75 anni si è sentita male mentre faceva l’idromassaggio e una ragazza ha chiamato i bagnini che sono intervenuti e hanno salvato la signora» dice la titolare dell’Acquapark, Maila Rosetti.

I tre bagnini Riccardo Romiti, Gianluigi Traini, Andrea Del Bianco hanno fatto la rianimazione alla donna e l’hanno anche defibrillata riuscendo a rianimarla, poi è giunto sul posto il 118 che ha stabilizzato la donna e l’ha trasportata in ospedale a Jesi. «In risposta ad alcune recensioni che riceviamo da parte di clientela che si lamenta dei bagnini che dicono stanno solo a fischiare e stanno seduti sotto l’ombrellone. Se non c’erano loro sarebbe morta una persona» dice Maila Rosetti.

A Recanati un uomo si è sentito male in piazza Leopardi, sempre nel primo pomeriggio. Si tratta di una persona sulla sessantina, anche lui avrebbe avuto un arresto cardiaco. L’uomo è stato rianimato grazie all’intervento di un medico che si trovava nella zona e del 118. E’ stato poi portato in ospedale.