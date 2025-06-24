Successo a Villa Spada per la giornata organizzata dai Servizi educativi della Rete del Sistema Integrato 0–6 anni dei comuni di Treia, Appignano e Montecassiano. Una giornata all’aria aperta, ricca di colori, relazioni e contenuti, che ha visto protagonisti bambini, famiglie, educatori e tutta la comunità educante. Il festival si è confermato un momento di incontro e partecipazione, dedicato alla valorizzazione delle esperienze educative condivise sul territorio.

Tante le attività che hanno animato la giornata: l’Atelier delle meraviglie con materiali di riuso per stimolare la creatività dei più piccoli in modo sostenibile, pittura, argilla, costruzioni, spazi lettura a cura del presidio Nati per Leggere, e momenti formativi per adulti per riflettere insieme sui temi della crescita e dell’educazione.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale. «C’è stata un’energia bellissima – ha detto l’assessore ai Servizi sociali del comune di Treia, Camilla Palmieri -. Vedere bambini che giocano con le mani sporche di colori, genitori che si fermano a chiacchierare tra un laboratorio e una lettura, educatrici che sorridono e si divertono a loro volta: è questo che ci portiamo a casa dallo Staco’l Festival. Non servono grandi discorsi per capire quanto conti coltivare questi spazi e questi legami. I primi anni di vita sono fondamentali e creare contesti dove i più piccoli si sentano accolti, ascoltati e liberi di esplorare è un investimento vero, per tutti. Villa Spada si è trasformata in un piccolo mondo possibile: un luogo dove la comunità cresce insieme, con semplicità e cura».

Il clima accogliente, la presenza numerosa e coinvolta di famiglie, l’entusiasmo degli operatori e l’energia dei bambini hanno reso lo “Staco’l Festival” un’esperienza corale e viva, che rinnova l’impegno per un’educazione capace di creare legami e restituire centralità ai più piccoli.