Perde il controllo dell’auto ed esce di strada andando a sbattere prima contro una pianta e poi finendo in un campo: grave un 26enne di Treia che si trovava a percorrere, questa mattina intorno alle 7, la provinciale 128 (via Didimi). In auto era da solo. E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, è in prognosi riservata.

Stando a quanto è stato ricostruito sull’incidente, il conducente dell’auto, una Nissan Qashqai, ha fatto tutto da solo. Mentre percorreva la provinciale in direzione di Treia, dove vive, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata, il 26enne treiese ha perso il controllo della vettura. Questa è prima andata a schiantarsi contro un albero, poi ha proseguito la corsa finendo in un campo che si trova a lato della strada provinciale. Impatto violentissimo e danni ingenti per la vettura, praticamente distrutta nell’incidente.

Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118 e dei vigili del fuoco. Gli operatori sanitari, viste le condizioni del giovane che era alla guida, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato poi caricato sull’elicottero e trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l’accaduto, al momento le ipotesi vanno dal malore al colpo di sonno.

(Ultimo aggiornamento alle 12)