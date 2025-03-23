Recanatese ancora vittoriosa negli ultimi secondi. Contro la Vigor Senigallia è il gol del difensore Cusumano a decidere il derby al minuto 96’. Entrato in campo da poco e schierato in attacco, con la Vigor in dieci a causa dell’espulsione di Pjetri, Cusumano insacca sul preciso assist di Daniel Ferrante e regala ai ragazzi di Bilo’ tre punti salvezza dal peso specifico elevato. I giallorossi scavalcano in classifica la Vigor, il vantaggio sulla zona playout a sei giornate dal termine della stagione regolare è di quattro punti.

Lorenzo Bilò ritrova la Vigor, il primo avversario affrontato nella gara d’esordio su una panchina di Serie D. L’allenatore recupera Zini e Spagna, rientra lo squalificato D’Angelo ma è assente Pepa impegnato con la Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup oltre allo squalificato Alfieri. In panchina trova spazio Manuel Vessella, terzino sinistro classe 2003 ufficializzato nei giorni scorsi. Anche il vigorino Kone, squalificato in campionato, sta disputando il Viareggio, con la maglia della Fiorentina. La Vigor recupera Gabbianelli ed Alonzi, manca pure Rotondo vittima di un grave infortunio al perone.

La partita – La Vigor torna al Nicola Tubaldi per una partita di campionato dopo 18 anni ed ha al proprio seguito un buon numero di tifosi. Le due formazioni si studiano durante la prima mezz’ora di gioco senza emozioni, il primo squillo è di Gonzalez, dall’altra parte risponde Giandonato ma entrambe le conclusioni non impensieriscono i portieri. Bravo Magi Galluzzi, poco più tardi, a bloccare il tentativo di Zini. Come fa Ferrante Edoardo su Beu a parti invertite. L’occasione più ghiotta capita sulla testa di Magi Galluzzi, sugli sviluppi di un corner, ma la sfera non centra lo specchio della porta. Nella ripresa serve un super Campani per negare a Spagna la gioia del gol a tu per tu. Nel lungo recupero decretato per l’infortunio a Tenkorang la Vigor Senigallia resta in inferiorità numerica, viene espulso Pjetri al 92′ per somma di ammonizioni. La Recanatese tenta l’ultimo affondo ed è quello vincente: cross, sponda aerea e Cusumano, appena entrato, insacca da pochi passi la rete del definitivo 1-0. Se non è il gol salvezza, poco ci manca.

Il tabellino:

RECANATESE: Del Bello, Ferrante Edoardo, Bellusci, Marchegiani (50’ st Cusumano), Ferrante Daniel, Giandonato (16’ st Canonici), Raparo, Mordini (48’ st Pesaresi), D’Angelo, Spagna (22’ st Pierfederici), Zini. A disp.: Talozzi, Masi, Vessella, Bruzzechesse, Valleja. All. Bilò.

VIGOR SENIGALLIA: Campani, Fernandez, Pjetri, Magi Galluzzi, Beu (35’ st Gasparroni), Furini (47’ st Mori), Gonzalez, Carnevale (23’ st De Angelis), Gabbianelli, Pesaresi (23’ st Tenkorang) (37’ st D’Errico), Ferrara. A disp.: Roberto, Alessandroni, Tomba, Subissati. All. Antonioli.

ARBITRO: Andrea Prencipe di Tivoli (assistenti Caricati di Conegliano e Marchesin di Rovigo).

RETI: st. 51’ Cusumano.

NOTE: espulso Pjetri al 92′ per somma di ammonizioni.