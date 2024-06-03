Venerdì scorso è andata in scena la Festa del Valore associativo di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, una serata che è stata l’occasione per festeggiare i 75 anni dell’associazione (fondata a livello provinciale l’11 febbraio del 1949), ma anche il settantacinquesimo dalla nascita della sede di Recanati.

Culmine dell’evento è stato proprio il sentito omaggio a quelle realtà imprenditoriali che da anni lavorano al fianco della sede recanatese, dando fiducia a Confartigianato. Una fedeltà associativa che si traduce nella reciproca condivisione di valori che da sempre sono l’essenza stessa dell’associazione. Così, nel corso della manifestazione, che si è tenuta al ristorante Anton, sono stati consegnati attestati a: Antichità Gasparini; Autotrasporti Mogliani; Bottega Artigiana; Castagnari; Cesini Maurizio; Chiusaroli Paolo; Fabbro Carbonari Franco; Fa.Pi.; Giorgini Donatella & C.; Officina Scocco Sesto; Pepa Trasporti; Pianesi Antonella; Scocco Imballaggi; Semplici Fabio; Valentini Giorgio. Sono inoltre stati consegnati due attestati di benemerenza a Mirella Ascani e Rolando Angeletti, colonne portanti dell’associazione per la loro costante disponibilità, supporto e assistenza che sono stati un inestimabile valore per il successo di Confartigianato.

«Questa festa è un appuntamento davvero particolare – le parole del Presidente interprovinciale, nonché presidente del direttivo territoriale Enzo Mengoni – perché celebriamo il raggiungimento di un traguardo speciale, quello dei 75 anni dalla fondazione della sede di Recanati. Il mandamento, che comprende anche i comuni di Montelupone e Montefano, vede al lavoro le due sedi di Recanati e Porto Recanati, con 20 dipendenti più lo sportello del Confidi Uni.Co. I nostri collaboratori si occupano di tutti i servizi che Confartigianato mette a disposizione per le oltre 600 imprese locali. Senza contare i circa 3.500 assistiti dal patronato. Insomma, numeri importanti, che dimostrano il buon lavoro fatto nel corso di questi 75 anni in questa Sede, che è in costante crescita».

La serata, che ha visto presenti oltre 200 imprenditori, è stata condotta da Marco Moscatelli e ha visto un momento conviviale con lo spettacolo del duo comico Lando&Dino.