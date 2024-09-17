E’ il “ciauscolo al cucchiaio” la nuova proposta della Salumeria Papa, azienda artigianale da tre generazioni. Nata a metà degli anni Settanta, produce salumi utilizzando suini locali e negli ultimi anni il “Suino dell’Ermo Colle” marchio dell’Unione dei Suinicoltori Marchigiani. Con passione ed esperienza produce prodotti di nicchia nel laboratorio a Montefano, rispettando le antiche tradizioni.

Il cavallo di battaglia è il salame spalmabile (ciauscolo), prodotto con ingredienti di qualità come il sale dolce di Cervia, il pepe bianco, il Verdicchio dei Castelli di Jesi e con l’aglio rigorosamente pestato a mano. Questo salume viene ottenuto da rifili di spalla, prosciutto e pancetta. Viene poi macinato sottilissimo, quasi formando un paté, per essere degustato con il pane. Oltre al salame spalmabile, produce tanti insaccati come il salame di fegato, il salame lardellato, il filetto stagionato alle erbe aromatiche, la culatta stagionata, la galantina, lonzini, lardo tipo Colonnata, mortadelle, bresaole e prosciutti cotti arrosto.

La Salumeria Papa ha ottenuto un grande successo alla ‘festa del ciauscolo e del salame spalmabile’, svoltosi a Sarnano il 7 e l’8 settembre, per aver proposto il ‘ciauscolo al cucchiaio’, un ciauscolo di grandi dimensioni, servito in una coccia di ceramica, da degustare con il cucchiaio.

Fin dall’inizio della propria attività, la Salumeria Papa ha saputo coniugare la tradizione e l’evoluzione nella produzione, offrendo il meglio alla sua clientela. La famiglia Papa è in procinto di celebrare nel 2025, il 50° anno di attività, un traguardo pieno di aspettative per il futuro, sempre guardando al passato.

La Salumeria Papa vi invita a degustare i propri prodotti nei punti vendita di Montefano in Via Don Minzoni e di Recanati in Via Cavour (accanto il teatro Persiani).

Informazioni: tel 3479828972 / 0733852753 facebook/instagram: salumeria Papa

(Articolo promoredazionale)