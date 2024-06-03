È stato inaugurato ieri il nuovo Centro funerario “Aeternum” di Diego Santamarianova a Chiesanuova di Treia, un’opera significativa che rappresenta non solo un avanzamento nei servizi funebri locali ma anche un simbolo di coesione e collaborazione tra diverse amministrazioni comunali e la Regione Marche. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione dei sindaci di Treia, Cingoli e Appignano, insieme al vice presidente della Regione Marche.

Il nuovo centro funerario, ubicato in una zona strategica di Chiesanuova di Treia, è stato progettato con l’intento di fornire servizi funebri all’avanguardia, rispettando al contempo le tradizioni locali e le esigenze della comunità. Dotato di ampie sale per le cerimonie, locali per la preparazione e conservazione delle salme e spazi dedicati al commiato, Aeternum mira a offrire un luogo di raccoglimento dignitoso e accogliente per i familiari dei defunti.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti i sindaci di Treia, Franco Capponi, di Cingoli Michele Vittori e di Appignano Mariano Calamita. Le amministrazioni hanno espresso il loro orgoglio per il completamento di un progetto tanto atteso. Il vice presidente della Regione Marche, Filippo Saltamartini, ha partecipato all’inaugurazione, riconoscendo l’ importante valore regionale della struttura.

La cerimonia si è aperta con la benedizione del sacerdote locale, don Igino Tartabini, che ha sottolineato l’importanza spirituale del centro funerario: «Questo luogo è destinato a diventare un punto di raccoglimento e di preghiera, dove i nostri cari possono trovare la pace eterna. Benedico questa struttura affinché possa essere sempre un luogo di conforto per tutti coloro che vi entreranno».

L’inaugurazione del Centro Funerario Aeternum rappresenta un momento significativo per la comunità di Chiesanuova di Treia e i comuni limitrofi, dimostrando come la collaborazione tra enti locali e regionali possa portare a risultati concreti e di grande valore sociale.

Al termine della cerimonia, è stato offerto un rinfresco per tutti i partecipanti, un momento di convivialità che ha permesso agli ospiti di condividere riflessioni e impressioni sull’importanza di questa nuova realtà per la comunità.

(Articolo promoredazionale)