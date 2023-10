di Maikol Di Stefano

Va a pranzo in un ristorante e terminato di mangiare fa per tornare a casa ma viene colto da un malore, si accascia e muore.

Il fatto è successo a Porto Sant’Elpidio, nel parcheggio nell’area adiacente all’ex Orfeo Serafini intorno alle ore 17.30. La vittima, R.M. 72 anni, aveva da poco finito di mangiare ad un pranzo di un locale nel lungomare portoelpidiense e stava andando a riprendere l’auto per tornarsene a casa ma si è sentito male. Su posto sono arrivate le ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Giunta anche una pattuglia di carabinieri, gli operatori dell’emergenza hanno confermato la morte naturale.

(in aggiornamento)