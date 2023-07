Tragedia questa mattina intorno alle 9 a bordo di un peschereccio che si trovava in mare al largo di Ancona. Un membro dell’equipaggio, un 45enne straniero, ha accusato un malore mentre era al lavoro. E nonostante tutti i tentativi dei soccorritori per lui non c’è stato niente da fare.

L’allarme è stato immediatamente lanciato alla Capitaneria di porto da parte dell’equipaggio che lo ha visto accasciarsi a terra. I militari della Guardia costiera sono subito partiti a bordo di una motovedetta per raggiungere nel più breve tempo possibile l’imbarcazione. Subito hanno prelevato il marittimo per trasportarlo alla banchina numero 1 del porto dove nel frattempo erano arrivate un’ambulanza della Croce gialla con l’automedica del 118. Arrivati al molo ed effettuato il trasbordo, sono iniziate le manovre rianimatorie andate avanti per circa un’ora. Per il pescatore non c’è stato però purtroppo nulla da fare: è andato in arresto cardiocircolatorio. Ed è morto nonostante il personale medico e sanitario abbia fatto tutto il possibile.