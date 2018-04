SPARITO PRIMA del 1980 e risalente al 1434, è il più antico del Comune. I carabinieri lo hanno trovato prima che fosse venduto e oggi è tornato nella cittadina. Giuseppetti: «Un orgoglio abbracciare questo pezzo di storia, spero che ci dia ancor più voglia di andare avanti in un momento difficile»

di Marco Cencioni

E’ un registro che riporta i dazi, utilizzato per annotare le spese correnti del 1434, uno dei primi che attesta l’indipendenza del Comune, un simbolo della nascita di una comunità, il pezzo più antico della storia di Caldarola. E oggi è tornato in città, nelle mani del sindaco Luca Maria Giuseppetti, dopo che per quarant’anni ha girovagato per l’Italia, rubato dall’archivio comunale e arrivato, passando per Reggio Emilia e Milano, sino a Varese. Una operazione coordinata dalla procura lombarda – frutto di un eccellente lavoro di squadra che ha visto protagonisti i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Ancona, diretti dal maggiore Carmelo Grasso, la soprintendente archivistico e bibliografico dell’Umbria e delle Marche, Sabrina Mingerelli, la Compagnia carabinieri di Tolentino diretta dal capitano Giacomo De Carlini e il maresciallo di Caldarola Patrizio Tosti – ha permesso di riconsegnare al primo cittadino il documento. Era finito in un sito di aste telematiche con l’indicazione “Mysterious manuscript with dragon”, per via del dragone che domina il documento, pronto per essere acquistato al miglior offerente per una cifra irrisoria, qualche centinaio d’euro, e finire oltre oceano. Ed invece, ora, è al suo posto. A Caldarola, sperando che sia il primo di una ricchissima serie di gioielli del paese che ritorneranno a fare mostra di sè dopo il terremoto, che ha messo in ginocchio la comunità ma che non ha distrutto la sua forza, il suo senso di appartenenza.

«E’ per me un orgoglio abbracciare questo pezzo di storia, spero che ci dia ancor più voglia di andare avanti in un momento così difficile – dice il sindaco Giuseppetti -. La nostra è una città ricca di cultura, più di tutte le altre della zona. E ora che le nostre bellezze sono chiuse dopo il sisma e tutto procede a rilento è logico domandarsi quando potremo rivedere come prima il castello, il palazzo, il teatro. Mi auguro che i miei concittadini tengano duro, che non si facciano prendere dalla sconforto ma dal coraggio di restare. Il registro, radice di questo paese, racconta di come sia partita la nostra storia: grazie all’Arma per averci riempito il cuore e tirato su il morale riportandolo a casa». Il cammino del manoscritto dalle Marche alla Lombardia è più difficilmente ricostruibile rispetto a quello inverso. Infatti, dopo il furto avvenuto sicuramente prima del 1980, le prime tracce del percorso del manoscritto risalgono ai primi anni ’90, quando una signora di Reggio Emilia porta il registro in una casa d’aste a Milano, dove poi viene acquistato dall’ultimo possessore che, recentemente, ha deciso di metterlo in vendita sul sito in cui è stato notato dall’appassionato.

La strada del suo ritorno a Caldarola, invece, viene tracciata dal maggiore Carmelo Grasso: «Un appassionato di documenti antichi ha notato il manoscritto sul sito e l’ha segnalato alla soprintendente, che ci ha subito avvertito per evitare che fosse venduto alla scadenza dell’asta – sottolinea il comandante del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Ancona – i nostri accertamenti hanno permesso di localizzare il documento in provincia di Varese e, in contemporanea, di stabilire la sua originaria provenienza, grazie al lavoro del maresciallo Patrizio Tosti e dei referenti comunali. L’archivio comunale era stato messo in ordine nel 1980 e quindi era stato rubato in un periodo precedente anche se non esisteva una denuncia di furto del bene. La testimonianza culturale avrebbe di sicuro varcato i confini nazionali se fosse stata venduta, e così la procura di Varese ha individuato il venditore e disposto prima il sequestro e poi la restituzione al Comune. Ho conosciuto Caldarola per il sisma, vivendola con l’ansia di dover portare via alcuni suoi simboli culturali – conclude il maggiore – oggi è un motivo di grande orgoglio restituire un bene così prezioso alla sua comunità».

La soprintendente archivistico e bibliografico dell’Umbria e delle Marche, Sabrina Mingarelli, dopo aver descritto il contenuto del documento, il più antico della storia del Comune, registro dei dazi del 1434 utilizzato per annotare le spese correnti della nuova identità del territorio, evidenzia: «l’attività di recupero e consegna di beni culturali è costante e capillare, sia per gli accertamenti che per le indagini. L’aver scelto di trasformare la riconsegna in un momento di ritrovo, come si conviene ad un documento di tale importanza, celebra il valore fondante di una comunità ed è motivo di soddisfazione in un momento in cui la situazione d’emergenza dopo il sisma si tocca con mano». Un segnale di speranza, dunque, illumina Caldarola. Che dopo aver ritrovato una delle sue radici, spera di veder ricrescere la pianta intorno alla sua comunità, sognando di tornare a vivere la quotidianità come prima del terremoto.