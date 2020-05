Visso comune riciclone, la cittadina ha ricevuto l’attestato grazie all’83% di raccolta differenziata. Sempre legata all’ambiente anche la campagna “Puliamo il mondo”, di Legambiente, che ha coinvolto circa 60 studenti e studentesse della scuola primaria che, armati di guanti, sacchetti e pettorine con lo slogan “Stiamo lavorando per noi”, affiancati dagli insegnanti e dai volontari di Legambiente, si sono divertiti a ripulire il tratto che va dalla scuola fino alle Sae del comune e hanno raccolto e differenziato con grande impegno cartacce, pezzi di plastica e mozziconi di sigarette.

Una iniziativa che è stata anche l’occasione per consegnare al Comune il premio “Comuni Ricicloni”, l’iniziativa di Legambiente che riconosce le migliori esperienze dei comuni marchigiani in tema di gestione dei rifiuti. Il Comune si è classificato al secondo posto nella provincia di Macerata per maggior percentuale di raccolta differenziata (83%). La targa è stata consegnata in presenza dei consiglieri comunali Filippo Sensi e Alice Liberti. «”Puliamo il mondo” non è solo una giornata di pulizia e sensibilizzazione – ha detto Marco Ciarulli, direttore di Legambiente Marche – ma è soprattutto un momento dove una comunità si adopera per prendersi cura della propria città. Quest’anno il tema principale della nostra campagna è stato quello dell’aggregazione, abbiamo invitato tutti i Comuni delle Marche ad organizzare iniziative per la coesione, comprese le aree terremotate. Abbiamo specificatamente invitato tutti i sindaci dei comuni del cratere ad aderire all’iniziativa per dare un nostro contributo e supporto ad un territorio ancora sconvolto dal terribile sisma di 3 anni fa».

