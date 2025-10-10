Prende forma la cabinovia del Canalone. I lavori per la realizzazione del nuovo impianto di risalita procedono secondo i piani e stamattina, con il montaggio dei primi sei pali di linea, l’avanzamento del cantiere è diventato evidente anche a livello di impatto visivo. Le operazioni sono iniziate stamattina con l’ausilio di un elicottero Superpuma, che ha usato il parcheggio delle Saliere come base di partenza e che nello stesso viaggio si è incaricato anche di sgombrare i rottami provenienti dallo smontaggio dei sostegni della seggiovia monoposto e biposto, dello skilift in Val di Bove, oltre ad alcuni rottami a monte della vecchia funivia, togliendoli per sempre dalla montagna.

La nuova cabinovia collegherà Frontignano al Canalone e al rifugio Cornaccione, il più alto di tutti a 1950 metri. Un’operazione che, nel complesso (comprendendo anche le demolizioni delle vecchie seggiovie), raggiunge i 17 milioni di euro. Si tratta di 49 cabine da 10 posti e la linea e si estende per un dislivello di 558 metri su una lunghezza inclinata di 2.069 metri. La potenzialità massima di trasporto è di 1.200 persone l’ora con un potenziamento fino a 1.800 persone l’ora, il tempo di percorrenza è di 7 minuti e 35 secondi. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2025, ma la data dell’effettiva messa in funzione è ancora nebulosa.

«Oggi siamo riusciti a montare i sostegni più critici di questo impianto nella zona più ripida, dove non potevamo accedere con nessun mezzo di sollevamento – dice Martin Zanluchi, responsabile del progetto della ditta Doppelmayr – abbiamo collaborato con la ditta Heli Austria, che ci ha prestato il servizio con il loro elicottero Superpuma, con il quale abbiamo trasportato, montato e fissato tutti questi sostegni. I montatori sono scesi sotto le linee a piedi per fare meno impatto ambientale possibile. Un ringraziamento anche all’impresa Cagnini Costruzioni che sta lavorando all’impianto. Il lavoro di oggi è stato molto complesso. E’ stata un’operazione pericolosa per la quale si è avuto bisogno di un grande coordinamento. Le parti meccaniche trasportate pesano fino a 3500 kg e vengono agganciate sull’elicottero. Una volta sul punto, sotto ci sono i tecnici che devono montare questi pezzi pesanti. La giornata è riuscita perfettamente, il tempo ci è andato a favore, nonostante un po’ di vento a inizio lavori e siamo riusciti a fare tutto come da programma». A prendere parte ai lavori di venerdi anche l’azienda RopeExpert.