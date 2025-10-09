«Ale è uscito dal coma, noi familiari ringraziamo Dio e tutti voi che avete pregato con noi tutti i giorni, ci siete stati vicini e ci avete dato tanta forza», così i familiari del giovane calciatore del Casette Verdini, Alessandro Forte, 19 anni, che ha avuto un grave incidente d’auto lo scorso 29 settembre a Montecosaro.

Il giovane si era ribaltato con la vettura che è finita in mezzo ad un campo. Da quel giorno il 19enne è rimasto ricoverato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, tenuto in coma farmacologico.

Oggi in serata la società dove gioca e i familiari hanno dato l’annuncio che Alessandro è stato svegliato dal coma. In questi giorni sono stati tanti i messaggi di affetto ricevuti dalla sua famiglia e dalla sua squadra dal mondo del calcio marchigiano. Tanti li striscioni spuntati durante le partite di calcio in cui si leggeva “Forza Ale”. Ale per tutti era Alessandro, quel giovane calciatore capace di esordire in prima squadra. Poi il grave incidente che per giorni ha fatto tenere a tutti il fiato sospeso in attesa di notizie. Il direttore sportivo del Casette Verdini, Pietro Giacomini a Cronache Maceratesi aveva detto: «. Alessandro è un ragazzo eccezionale, è il figlio che tutti vorrebbero avere».