Tampona l’auto dell’ex fidanzato e lo aggredisce: denunciata una 27enne pakistana. I fatti sono avvenuti a Montefano. Lo scorso sabato un libero professionista, 31enne pakistano che vive a Filottrano, si trovava in auto quando è stato tamponato da una vettura. Alla guida c’era la ex fidanzata. Ma a detta del 31enne la cosa non è finita lì.

La donna, che risiede in provincia di Brescia, avrebbe anche cercato di investirlo quando lui è sceso dall’auto e poi lo avrebbe aggredito. La 27enne poi se n’è andata. Sul posto, su richiesta del professionista, sono arrivati i carabinieri della stazione di Appignano che hanno dato il via alle indagini. Il 31enne ha riferito ai carabinieri quello che era accaduto poco prima e i militari hanno rintracciato la donna chiedendole di presentarsi al comando. Ma non si è presentata. Il 31enne ha fatto denuncia. La donna deve rispondere di lesioni personali, violenza privata, danneggiamento, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.