di Francesca Marsili

Bocciata l’installazione di un’antenna 5G da 36 metri, il comitato “Salviamo Belforte dall’inquinamento” esprime soddisfazione all’indomani della sentenza del Tar Marche che ha sancito l’illegittimità del titolo autorizzativo rilasciato dal Suap dell’Unione montana dei Monti Azzurri.

A renderli orgogliosi della vittoria è soprattutto: «l’aver dimostrato che insieme, collaborando, sia ancora possibile ottenere grandi risultati e far valere i propri diritti – dicono -. Diritti che spesso vengono calpestati per questioni economiche, politiche o per semplice superficialità».

Tanti infatti i cittadini di Belforte del Chienti che hanno sostenuto la causa, oltre 500 le firme raccolte lo scorso anno per dare il via al ricorso con in mezzo anche un sit-in.

Il comitato, alla luce del recente accoglimento del loro ricorso da parte del Tar Marche che con una sentenza del 23 giugno ha sancito l’illegittimità del titolo autorizzativo per l’installazione di una Srb (Stazione Radio Base) per telefonia mobile da parte di Cellnex Italia spa, Wind Tre spa e poi Zefiro Net srl in un terreno privato in località San Giorgio, sente il bisogno di sottolineare alcuni aspetti particolarmente importanti.

«Crediamo che sia assolutamente necessario fornire sempre un’informazione bilaterale e completa, soprattutto su questioni che riguardano i probabili rischi per la salute di ogni cittadino – sottolinea il gruppo -. In particolare quando si affrontano temi come le nuove tecnologie e queste grandi aziende vanno dritte alla ricerca di terreni di privati cittadini, perché è facile convincerli con i denari».

Il loro ringraziamento, oltre che «a tutti coloro che ci hanno supportato durante questo lungo percorso», va anche al loro avvocato Gianfranco Borgani «per l’ottimo lavoro svolto». Nella sentenza del Tar che annulla il provvedimento autorizzativo e che in sostanza scrive la parola fine all’installazione dell’antenna, viene evidenziato che: «Sull’area è vigente un vincolo imposto dal Piano paesaggistico, recepito dal vigente Prg».

Al fianco del Comitato anche il comune di Belforte che: «con il ricorso presentato – si legge ancora nella sentenza – ha inteso evidenziare l’esigenza di tutelare un bene specifico di pregio storico e artistico, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina pianificatoria regionale e locale e in linea con gli interessi da questa perseguiti».

Soddisfazione quindi anche da parte del sindaco di Belforte Alessio Vita per aver sostenuto la battaglia del comitato che aveva chiesto all’ente di intervenire con un ricorso: «È stato svolto un grande lavoro da parte della struttura comunale soprattutto dell’Ufficio tecnico – aveva sottolineato il primo cittadino dopo l’esito -. La sentenza del Tar dimostra la validità della procedura amministrativa portata avanti dal Comune senza alcun errore. Noi non siamo contro l’installazione delle antenne a priori, ma è importante che esse vengano regolamentate e realizzate nel rispetto dei vincoli che la normativa e, in questo caso il Piano regolatore, prevedono. Ora – conclude il Comitato – vari scenari potrebbero configurarsi, ma al momento il risultato è stato raggiunto. Ma sono ancora necessari l’aiuto e la collaborazione di tutti».