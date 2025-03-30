Offende i carabinieri
che stanno sequestrando l’auto sportiva:
denunciata una 39enne
PIORACO - La donna era a bordo del mezzo con il marito, dovrà rispondere di oltraggio. La vettura era senza assicurazione. A Treia denunciato un 29enne che per due volte è evaso dagli arresti domiciliari
In giro con l’auto sportiva ma senza assicurazione, i carabinieri lo fermano e gli sequestrano la vettura, la moglie del conducente offende uno dei militari: denunciata per oltraggio una 39enne.
E’ successo a Pioraco dove i militari della locale stazione nel corso di controlli sulle strade hanno fermato un’auto sportiva e verificato che era priva di assicurazione. A quel punto lo hanno multato (la sanzione va da 866 euro a 1.732 euro) e sequestrato il veicolo.
A bordo dell’auto c’era la moglie dell’uomo che ripetutamente ha offeso il capopattuglia ed è stata denunciata per oltraggio.
A Treia un 29enne per due volte è evaso dagli arresti domiciliari: denunciato dai carabinieri. La misura a cui era sottoposto è stata adottata a maggio scorso dal tribunale di Ancona. Nonostante la misura però il 29enne si è allontanato da casa, ed è successo in due distinti episodi. Da qui la denuncia per la duplice violazione.
Rimanete a casa adesso..anzi a piedi…ridicoli