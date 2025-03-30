In giro con l’auto sportiva ma senza assicurazione, i carabinieri lo fermano e gli sequestrano la vettura, la moglie del conducente offende uno dei militari: denunciata per oltraggio una 39enne.

E’ successo a Pioraco dove i militari della locale stazione nel corso di controlli sulle strade hanno fermato un’auto sportiva e verificato che era priva di assicurazione. A quel punto lo hanno multato (la sanzione va da 866 euro a 1.732 euro) e sequestrato il veicolo.

A bordo dell’auto c’era la moglie dell’uomo che ripetutamente ha offeso il capopattuglia ed è stata denunciata per oltraggio.

A Treia un 29enne per due volte è evaso dagli arresti domiciliari: denunciato dai carabinieri. La misura a cui era sottoposto è stata adottata a maggio scorso dal tribunale di Ancona. Nonostante la misura però il 29enne si è allontanato da casa, ed è successo in due distinti episodi. Da qui la denuncia per la duplice violazione.