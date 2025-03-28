*Aggiornamento delle 10 – Riaperto il tratto di strada all’altezza di Morrovalle che era stato chiuso a seguito dell’incidente. Il traffico è stato ripristinato.

***

Incidente questa mattina all’altezza dello svincolo di Morrovalle: tre i mezzi coinvolti, superstrada chiusa, lunghe code . E’ successo attorno alle 7 all’altezza di Morrovalle.

Un’auto stava percorrendo la Ss77 in direzione mare quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato un camion. L’impatto ha fatto sbalzare il mezzo nella carreggiata opposta e ha centrato un’auto che arrivava dall’altra parte. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato un 21enne all’ospedale di Civitanova. Fortunatamente non è in gravi condizioni.

Sul posto per svolgere i rilievi tre pattuglie della polizia stradale che hanno chiuso il tratto di strada (direzione monti) dove è avvenuto l’incidente. Si esce a Montecosaro o Morrovalle. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l’Anas, i carabinieri e la polizia municipale di Morrovalle.

(Al. Lu.)