Intervento nella notte, in zona Passetto, da parte del personale sanitario della Croce Gialla e dei carabinieri, quando una chiamata di soccorso è arrivata al 112 riferendo di un pestaggio.

Arrivati sul posto, nei pressi del Salesi, era presente un 25enne completamente ubriaco che ha riferito di essere stato picchiato da un conoscente con una serie di pugni, e di essere stato anche minacciato con una pistola.

Il giovane è stato trattato sul posto e accompagnato al pronto soccorso per abuso etilico.

La veridicità circa il racconto del giovane verrà valutata dai carabinieri, che hanno raggiunto il ferito all’ospedale, una volta che il ragazzo tornerà sobrio.