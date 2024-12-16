Addio a Giovanni Stura, la comunità di Appignano in lutto. Dentista molto stimato, aveva 79 anni. Il suo cuore ha smesso di battere ieri sera, lascia la moglie Annarita, e i figli Damiano e Stefano, oltre a un grande vuoto in chiunque l’avesse conosciuto.

Per oltre 40 anni, ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti, con professionalità e un approccio caloroso, conquistando la fiducia di molti e diventando non solo un medico, ma anche un amico. Molti cittadini hanno condiviso i loro ricordi e le loro esperienze con Stura, sottolineando la sua gentilezza e disponibilità. Appassionato di viaggi e amante delle auto d’epoca, la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per Appignano. Il funerale domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale Gesù Redentore.