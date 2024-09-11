di Laura Boccanera

Applausi a scena aperta per la sfilata di moda a Civitanova targata Rosso Porpora, la stilista ha 84 anni. Tra le tante proposte di sabato all’interno di Vita Vita non è passato inosservato il defilé organizzato dalla boutique di corso Umberto in collaborazione con Manuela Flamini.

Nella passerella di corso Umberto I hanno sfilato dieci ragazze che hanno indossato le proposte del negozio per la stagione autunno/inverno e soprattutto i capi sartoriali di una stilista d’eccezione che non ne vuole sapere di appendere “l’ago al chiodo”.

Si tratta di Bianca Torregiani, civitanovese, sarta da una vita, cresciuta alla scuola di taglio e cucito allo Stella Maris quando era poco più di una bambina e diventata una professionista delle collezione al lavoro presso un atelier di abiti da sposa di Potenza Picena.

Una passione che coincide con una vita intera e che ha trasmesso anche alla figlia, Annalisa Turchi, titolare della boutique che spesso espone i capi realizzati dalla mamma, soprattutto gonne dai tagli sartoriali e dai tessuti ricchi e con un’eleganza di altri tempi.

«Era la prima volta che realizzavamo una sfilata – racconta Annalisa Turchi – ed è stato molto bello, ma anche impegnativo. Anche perché abbiamo deciso all’ultimo momento di arricchire il defilé con gonne sartoriali». E così Bianca Torregiani ha aperto la sua macchina da cucire Singer e di buona lena, giorno e notte, in tre giorni ha disegnato e realizzato 10 gonne poi indossate dalle modelle.

«E’ un vulcano di energia, non si è lasciata intimidire dal poco tempo a disposizione e dalla pressione dell’evento ed è stata bravissima. Devo a lei moltissimo in termini umani e professionali».

E in effetti la collezione è stata applauditissima grazie anche allo spettacolo “cucito” attorno alla passarella con la presenza di alcune parti di intrattenimento tra musica e danza.

«La sfilata ha arricchito la parte nord del corso che solitamente rimane ogni anno orfano di eventi ed invece anche grazie a questa iniziativa era pieno. Ringrazio Luisella Cellini per avermi coinvolta, il direttore artistico Sergio Carlacchiani, la mia collaboratrice Guendalina Latino, Manuela Flamini e Mauro Catini».