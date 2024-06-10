Scontro fra due veicoli al semaforo, uno finisce contro un muro e rompe il vetro di una finestra della tabaccheria. E’ successo intorno poco prima delle 11 a Passo Sant’Angelo lungo la provinciale 78 quando il conducente di una Audi è finito contro il muro di un palazzo dopo l’urto con un furgone.

Al piano terra c’è la tabaccheria Giusy e all’interno c’erano la proprietaria, le dipendenti e alcuni clienti. «Abbiamo sentito un botto fortissimo, ci siamo davvero spaventate – dice la titolare Giuseppina Cardinali -. Tutto tremava, sembrava il terremoto. Ma poi abbiamo capito che si trattava di un incidente. L’auto dopo lo schianto ha rotto il vetro della finestra, noi abbiamo subito allertato i soccorsi».

Da accertare la dinamica dell’accaduto, con l’Audi che ha centrato il semaforo ed è finita prima su una panchina in legno e poi sulla finestra della tabaccheria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, i vigili del fuoco e gli operatori dell’emergenza che hanno prestato sul posto le cure del caso ai due conducenti rimasti feriti. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione.