Una macchina su “quattro mattoni”. E’ la scoperta fatta stamattina a Macerata, in via Santa Lucia, nella zona dell’ospedale. L’auto, una Nissan Qashqai, era parcheggiata in uno degli stalli blu presenti nella strada.

Il proprietario, di Recanati, l’aveva lasciata lì tutta la notte per assistere il padre in ospedale. Stamattina l’ha ritrovata senza pneumatici e cerchi. La vettura era poggiata con i dischi su quattro tasselli di legno. Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti del caso. Fondamentali potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile o ai responsabili del furto. E’ probabile che i ladri abbiano agito nella notte.

(foto Falcioni)