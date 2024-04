«Grazie maestra Antonella, con la fantasia ci hai preso per mano e ci hai fatto viaggiare lontano, con la passione per la lettura, in questa biblioteca tutti potranno vivere una magica avventura». E’ solo una delle poesie con cui i bambini e le bambine della scuola elementare Anna Frank di Villa Potenza a Macerata hanno voluto ricordate Antonella Verdenelli, maestra della scuola morta dopo una malattia. I familiari dell’insegnante hanno donato, in sua memoria, una biblioteca alla scuola che è stata inaugurata ieri pomeriggio in un momento di grande commozione a cui hanno preso parte il dirigente dell’istituto comprensivo Fermi Moreno Trubbiani, l’assessore comunale Paolo Renna e la consigliera regionale Anna Menghi.

A salutare i presenti e a spiegare il senso profondo dell’iniziativa è stato Pierpaolo Verdenelli, fratello della maestra Antonella: «Oggi è un giorno di grande felicità per me e la mia famiglia, la vostra partecipazione così numerosa e sentita mi riempie il cuore di gioia.

Per Antonella il ruolo di maestra ha sempre avuto un valore enorme sopra ogni cosa. Per Antonella i bambini che ha avuto il piacere di crescere erano come “figli”. Parlava sempre della scuola e dei progressi dei suoi alunni. Conservava con cura tutti i biglietti che riceveva da loro e li condivideva con me e mia madre. Tante le risate di gioia.

Anche nel momento più difficile della sua breve malattia mi ha detto “Pierpaolo io voglio soltanto ritornare a scuola dai miei bambini, solo questo”. Ecco oggi Antonella sarà per sempre qui in questa scuola in questa biblioteca a lei intitolata con il fine di poter donare a tanti bambini il suo grande amore verso di loro.

La frase che è stata scelta è l’essenza del valore della lettura che apre le porte al pensiero. La vita da, toglie e restituisce. Oggi posso dire che la vita mi ha restituito tantissimo».

