Morto ex presidente della Croce Verde di Monte San Giusto. Giuseppe Brillarelli aveva 74 anni. Nella cittadina era una persona molto conosciuta grazie a quel suo impegno nel sociale che ha contraddistinto la sua vita. A ricordarlo sono dipendenti e volontari della Croce Verde che in queste ore sono vicini alla famiglia: «La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità. Non ti dimenticheremo mai. Ciao Peppe». Anche il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, lo ha voluto ricordare con una foto su Facebook. Il funerale di Brillarelli è stato fissato per domani (8 aprile) alle 15. Verrà celebrato nella chiesa Santa Maria della Purità.

(redazione CM)