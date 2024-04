Aggredisce la vicina che si era lamentata dei rumori: una 51enne è stata denunciata per i reati di minaccia, ingiuria e lesioni. Tutto ha avuto inizio da un episodio avvenuto nello scorso mese e ha visto come protagonisti due famiglie di un condomini di Fabriano. I rapporti di vicinato non erano più accettabili da tempo quando, una mattina di metà marzo, la situazione ha iniziato a farsi insopportabile per la famiglia residente nel piano sottostante.

Alla musica ad alto volume che andava avanti da ore, si aggiungeva il rumoroso trascinamento di sedie e tavolo nonché di forti colpi provocati da oggetti lasciati cadere sul pavimento: tutto al probabile fine di molestare e rendere insopportabile la condizione della famiglia vicina. La presenza di un genitore anziano e con seri problemi di salute, ha così convinto la 38enne disturbata dai continui rumori, a salire al piano di sopra e a suonare alla porta della vicina rumorosa.

Dopo alcuni tentativi ecco che la vicina, una fabrianese 51enne, ha aperto la porta iniziando subito a minacciare la 38enne. La discussione si è fatta subito accesa al punto che la 51enne ha spintonato e afferrato al collo l’altra. A intervenire per evitare il peggio, sono stati gli altri condòmini una volta sentite le urla provenienti dal pianerottolo. La 38enne, soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso, ha riportato 10 giorni di prognosi. Giunta sul luogo la polizia, la 51enne è stata invece denunciata per ingiuria, minaccia e lesioni volontarie.

Il questore di Ancona, dopo un’approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine, ha firmato anche l’avviso orale.