Auto sospette individuate grazie alle telecamere del Comune. Si tratta di due vetture che nei giorni scorsi erano transitate per Castelraimondo e non sono sfuggite alle speciali telecamere “Ocr” che sono dotate di un sistema di rilevazione delle targhe. Questa tecnologia consente di verificare automaticamente i dati dell’intestatario del veicolo ed eventuali anomalie, come ad esempio se il veicolo è stato rubato o è coinvolto in attività illegali. «Nei giorni scorsi questo sistema ha permesso di individuare due mezzi segnalati che circolavano a Castelraimondo che sono stati successivamente fermati dai carabinieri» dice il Comune. «La prevenzione è fondamentale e questo sistema ha dimostrato più volte di funzionare e di aiutarci in questo senso – commenta l’assessore alla Sicurezza, Roberto Pupilli –. Tutto ciò avviene non solo grazie agli investimenti sulle infrastrutture, ma anche grazie alla prontezza di risposta delle nostre forze dell’ordine che non smetteremo mai di ringraziare per il loro prezioso lavoro».