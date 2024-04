di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Incidente vicino allo svincolo della superstrada, investito un ciclista. Trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. E’ successo verso le 14 lungo la Provinciale che conduce all’ingresso della Statale 77 a Trodica, nel comune di Morrovalle.

Per cause in corso da parte della polizia municipale una Mercedes condotta da un uomo di Civitanova ha urtato un ciclista in sella ad una bici da corsa facendolo cadere a terra. Il ferito è un uomo sulla settantina di Civitanova, ciclista di lungo corso, F.Z. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e i volontari della Croce verde di Montecosaro e Morrovalle che hanno soccorso il ciclista e richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato lì vicino e ha trasportato il ferito all’ospedale regionale in codice rosso. Soccorso anche il conducente della vettura per accertamenti. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto la polizia municipale di Morrovalle e per la viabilità anche una pattuglia dei carabinieri. Il conducente della Mercedes è stato sottoposto anche all’alcoltest ed è risultato negativo.

(ultimo aggiornamento alle 17.28)