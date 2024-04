«Possiamo essere chi vogliamo, baristi, dj, giocolieri, bambini, adulti, genitori, studenti, lavoratori, simpatici o meno, sapienti, volenterosi e sì, anche persone autistiche, come una cosa tra le tante cose che siamo». E’ questo il messaggio arrivato ai tanti presenti dopo una giornata di festa a Pasquetta ai giardini Diaz a Macerata. L’idea dell’associazione era quella di trasmettere l’approccio che ogni giorno propone a persone con disturbo dello spettro autistico in un contesto differente, quella società che deve includere ma spesso non lo fa.

«Astuta Ability Academy – spiega la coordinatrice Gioia De Angelis – è un’associazione di promozione sociale, nata nel 2021 con l’obiettivo principale di lavorare con adolescenti e giovani adulti con diagnosi dello spettro autistico promuovendo l’insegnamento di abilità funzionali con l’obiettivo ultimo di favorire il loro inserimento lavorativo e una vita il più possibile autonoma.

Siamo un’equipe multidisciplinare ampia e con anni di esperienza nel mondo della disabilità e dell’autismo in particolare, psicologi, psicoterapeuti, terapisti occupazionali, ognuno di noi con un master in analisi del comportamento e certificazioni Internazionali Board che riconoscono questa formazione. Lavoriamo seguendo i principi dell’Analisi del comportamento, attualmente unico intervento riconosciuto dalle Linee guida del Ministero della Sanità.

De Angelis spiega nel dettaglio il modo di lavorare dell’associazione: «Seguiamo più di 15 ragazzi, provenienti da tutta la regione, proprio per la carenza di progetti come il nostro che si occupano di adolescenti ed età adulta e che provano ad offrire altre opportunità rispetto a quelle scarsamente presenti sul territorio. Passiamo moltissimo tempo con i ragazzi, rivedendo la loro programmazione educativa e i loro obiettivi di insegnamento almeno una volta al mese, prendiamo dati su cui basare le nostre scelte e facciamo costante riferimento alla ricerca scientifica. Accanto a questa parte fatta di diagnosi, valutazioni e obiettivi abbiamo conosciuto altresì una parte di ognuno dei nostri ragazzi e del mondo familiare e sociale che gli ruota intorno che non è possibile inquadrare e ridurre a sintomi e segni descritti dal DSM. Sappiamo che ognuno di loro è diverso, con caratteristiche umane che nel corso del lavoro ci sono saltate agli occhi come forse la variabile più importante da considerare; non farlo sarebbe irrispettoso per la dignità di chiunque. Abbiamo visto i ragazzi in vacanza, al ristorante e anche ad una festa (perché no) e ci siamo accorti che alcuni di loro avevano risorse nascoste che in un ambiente prettamente “terapeutico” non avremmo mai scoperto; abbiamo visto e toccato con mano limiti su cui non saremmo intervenuti insegnando proprio in quell’ambiente che agli occhi di molti può sembrare insolito».

La piccola rivoluzione si concretizza anche in una presa di consapevolezza: «Parallelamente ci siamo accorti che raccontare del nostro lavoro, parlare di una diagnosi solo tra esperti e professionisti, pensare a progetti che li riguardano, loro e le loro famiglie, resta una cattedrale nel deserto se non condiviso con quel mondo “sociale” in cui tanto si tenta di includerli. Scegliamo, per il rispetto di ogni ragazzo e di tutte le loro famiglie di fare operativamente qualcosa di diverso: scegliere di rendersi visibili e non solo di raccontarsi. Abbiamo impiegato del tempo a riordinare pensieri, immagini ed emozioni dopo la giornata del 1 aprile trascorsa insieme. Siamo stati travolti da ognuno dei partecipanti presenti, abbracciati, amati, applauditi, apprezzati (e, perché no, anche criticati). Quello che volevamo dire forse siamo stati più bravi a farlo vedere. Siamo convinti che ognuno ha il sapore e la forma di come viene vissuto e narrato e abbiamo deciso di raccontarci così, in mezzo alla città, alla musica, al cibo, al divertimento.

Ringraziamo ogni persona che ha partecipato, ringraziamo chi ha colto il messaggio che la diagnosi di spettro autistico è solo un piccolo aspetto delle persone e non dovrebbe essere l’unica cosa che le caratterizza. Ringraziamo l’amministrazione comunale e in particolare modo l’assessora Francesca D’Alessandro che per prima ha saputo ascoltare e ha deciso di condividere insieme a noi questo messaggio. Ringraziamo infinitamente Marco Cecchetti, persona sempre in grado di vedere oltre e immaginare insieme a noi un futuro diverso.

Infine ringraziamo ogni singolo ragazzo, esempi da sempre di correttezza e onestà, da cui imparare costantemente, e le loro famiglie, per la fiducia commovente per ogni cosa che facciamo, ogni sfida accolta e ogni giorno che ci lasciano trascorrere con i loro figli. Ora ne siamo più convinti che mai: il cambiamento inizia dal singolo, per crescere, espandersi, diventare abitudini, nuovi modi di pensare e di vedere la realtà».

La festa “McCalling Pasquetta senza rete” ha richiamato ai giardini Diaz tantissima gente in un tripudio di attività, modi di stare insieme, contatti. Un modo per far festa con tutti quanti compreso chi un disturbo dello spettro autistico ce l’ha e con i familiari che tutti i giorni, proprio tutti sono al loro fianco, tra mille difficoltà.

A raccontare il bello della giornata di Pasquetta è Giulia Compagnucci, mamma di un ragazzo che ha partecipato attivamente sia all’organizzazione che allo svolgimento dell’evento del 1° aprile.

«La Festa, perché questa è stata, una festa, si è svolta dalla mattina (a mia opinione meravigliosa) dove hanno partecipato numerose famiglie con figli piccoli, autistici e non e vederli giocare assieme, quella si che per me è stata vera inclusione. Lo scopo era quello di far capire che dell’autismo non bisogna avere paura e vedere come i nostri figli interagivano (a modo loro) con le altre persone è stato meraviglioso. Sebbene le sfide sociali siano un tratto distintivo dell’autismo molti ragazzi amano trascorrere del tempo con gli altri, strutturando relazioni che possono essere diverse da quelle degli individui neurotipici, ma il desiderio di legami e compagnia è presente.

Una delle idee sbagliate più comuni e dannose sull’autismo è che le persone autistiche non provino emozioni o che non siano in grado di capire e decidere per se stessi. Mi ferisce quando vedo sentenziare sul fatto che gli autistici siano tutti uguali e ci si permette di decidere cosa possano o non possano fare. Sono 18 anni che ho a che fare con l’autismo e lo conosco bene. Ma conosco bene anche il pensare comune e di strada ne abbiamo ancora tanta da fare. Se non vi siete accorti che a servirvi erano ragazzi autistici, grazie. Vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro».

Molto soddisfatto per il messaggio diffuso dalla festa il Comune di Macerata: «Il Comune non è l’ente organizzatore – spiega la vicesindaca Francesca D’Alessandro – ma ha sposato la filosofia di Astuta Ability Academy che propone una forma di inclusione reale con competenza e professionalità. Ho assistito ad una festa in cui nessuno è stato escluso, nella quale si è diffuso un messaggio di condivisione del bagaglio di fragilità ma nella gioia dello stare insieme. Per questo abbiamo fatto il possibile per questo evento che risponde pienamente al ruolo di una amministrazione, quello di concorrere con i privati e con le persone per un obiettivo comune».