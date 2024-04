Accoltellamento e botte in via Roma, a Macerata, dopo una lite al lago di Caccamo. Questo in sintesi quanto contestato, a vario titolo, a quattro persone, tre uomini e una donna, tutti cubani, in un processo che si è aperto oggi al tribunale di Macerata. L’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, contesta il reato di lesioni personali. I fatti al centro del processo risalgono al 22 maggio del 2021 ed erano avvenuti tra Caldarola e Macerata.

Secondo l’accusa, dopo una lite per motivi futili avvenuta al lago di Caccamo che gli imputati avrebbero avuto con il 45enne Antonio Scattolini e un suo amico dominicano, avrebbero colpito con un bastone un minorenne figlio del dominicano che era rimasto ferito alla testa (prognosi 7 giorni). Sempre secondo l’accusa il gruppo avrebbe raggiunto Macerata e la casa dove abitava il dominicano. È lì che Scattolini, continua l’accusa, era stato accoltellato.

Secondo l’accusa due degli imputati, Esperanza Molina Zayas, cubana, 65 anni, e Jesus Pozo Molina, 46 anni, avrebbero aggredito il dominicano con calci e pugni (riportò 7 giorni di prognosi).

Gli altri due imputati, Daniel Martinez Molina, 32 anni, e Yoandry Madrigal Molina, 38enne, avrebbero colpito Scattolini con calci alla testa e l’avrebbero accoltellato. L’uomo era stato ricoverato in ospedale ed aveva riportato 30 giorni di prognosi.

Oggi si è aperto il processo davanti al giudice Federico Simonelli. Scattolini si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Esildo Candria. Il dominicano si è costituito pure lui parte civile, tutelato dall’avvocato Federico Valori.

Gli imputati contestano la ricostruzione dei fatti. Sono difesi dagli avvocati Simone Santoro, Irene De Simio, Elisa Del Zozzo, Pamela Meschini. «Ci sarà una istruttoria processuale – dice l’avvocato Santoro – che farà emergere come sono andati veramente i fatti». Prossima udienza il 25 maggio del 2025 per sentire nove testimoni del pm.

(Gian. Gin.)