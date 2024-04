Trasportava 46 ovuli di eroina, condannato a sei anni il ghanese Foster Boakye. Il giovane, 32enne, è stato fermato a Macerata dalla polizia, nell’agosto dello scorso anno, nel corso di controlli. Era appena sceso da un pullman, arrivava da Napoli, ed era stato trovato con un etto di hashish. I poliziotti però, sospettando che potesse nascondere in corpo dell’altra droga, lo avevano portato in ospedale, a Macerata. Era stata fatta una radiografia al 32enne. Da qui la scoperta che Boakye aveva inghiottito 46 ovuli di eroina (per circa mezzo chilo di droga). Una volta che li aveva espulsi era stato arrestato. Oggi si è svolto il processo con rito abbreviato davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. Il 32enne, difeso dall’avvocato Fabio Gentile, è stato condannato a sei anni. L’accusa era sostenuta dal pm Stefania Ciccioli.

(Gian. Gin.)