La maestra Antonella Verdenelli continuerà a vivere nelle aule della scuola dove ha insegnato. L’insegnante di Macerata, morta tre anni fa, a 55 anni, ha dedicato la sua vita all’insegnamento, lasciando un ottimo ricordo nelle famiglie, negli alunni e nelle alunne. Un patrimonio immateriale ricchissimo quello che ha lasciato, formando intere classi di bambini e bambine. A questo si aggiunge anche un contributo concreto fatto di uno dei beni che Antonella più amava: i libri.

La famiglia dell’insegnante e in particolare il fratello Pierpaolo hanno pensato di donare alla scuola primaria Anna Frank di Villa Potenza, che fa parte dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi, una nuova biblioteca. «Un bambino che legge sarà un adulto che pensa»: è riassunta in questa frase la motivazione che ha spinto i familiari a questo gesto, oltre naturalmente alla volontà di ricordare Antonella Verdenelli proprio in uno dei luoghi in cui più amava stare.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 6 aprile alle 16,30. Dopo i saluti e un breve discorso commemorativo, sarà possibile visitare la biblioteca.

(a.p.)