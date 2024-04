«Chiediamo l’immediata revoca dell‘avviso emanato dall’Ircr Macerata finalizzato alla costituzione di un elenco di fornitori accreditati per l’erogazione di prestazioni sociali, sociosanitarie e di inclusione, a sostegno della domiciliarità in scadenza il prossimo venerdì». È la richiesta avanzata da Francesco D’Ulizia, presidente di Unicoop Marche e responsabile del dipartimento Sociale di Unicoop, a commento dell’avviso pubblicato dall’ente alla luce del rinnovo dei contratti collettivi del settore delle cooperative sociali.

«L’avviso pubblico – sottolinea D’Ulizia – non tiene conto del recente rinnovo dei ccnl di categoria. Inoltre le tariffe proposte per le prestazioni, peraltro comprensive di Iva, non consentono lo svolgimento di un servizio di qualità in quanto prive di qualsiasi margine di gestione. È vero che bisogna garantire libertà di scelta, ma è pur vero che soggetti come le cooperative sociali offrono servizi con maggiore attenzione all’utenza, alle comunità e ai suoi bisogni grazie alla loro capacità di progettazione. Il reiterarsi di episodi come questo potrebbe innescare una competizione al ribasso a discapito dell’utenza e di quelle realtà come le cooperative sociali che costituiscono lo strumento attraverso il quale si realizza quella funzione sociale prevista dall’articolo 45 della Costituzione sostituendo lo Stato e le istituzioni laddove queste non esistono più».