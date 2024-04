Furibonda lite, tra due donne, nella notte tra Pasqua e Pasquetta in via Marconi ad Ancona, agli Archi. La chiamata al 112 è giunta da parte di alcuni residenti che avevano notato l’episodio in strada, nel quale erano coinvolte sei persone.

Accorsa la Volante sul posto, i poliziotti hanno potuto constatare che il violento litigio era stato nel frattempo sedato dagli amici delle due donne, entrambe 45enni peruviane con precedenti penali che, incontratesi nei pressi di un locale, si erano subito insultate reciprocamente.

Uscite in strada, ecco che son volati schiaffi e graffi in faccia, tanto che entrambe sono rimaste ferite su volto e mani. Il motivo del contendere, a detta delle due, era riferito all’interesse verso lo stesso uomo, che non era nemmeno presente in quel momento. A questo punto i poliziotti hanno riportato la calma. Una volta chiesto se avessero bisogno di un’ambulanza, le due hanno rifiutato il trasporto a Torrette. Allontanate e fatte prendere due strade diverse, la pattuglia ha ripreso il normale servizio di controllo del territorio. In caso, si procederà con querela di parte.