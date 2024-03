In ricordo per la scomparsa di Verdiana Cardinali, avvocata e catechista deceduta a seguito di una breve malattia il 5 aprile a soli 54 anni, verrà celebrata la santa messa per il 1° anniversario dalla sua morte. Verdiana era deceduta a seguito di una breve malattia, e la notizia della sua morte aveva lasciato sgomenta tutta la comunità di Petriolo nella quale era molto presente. Svolgeva la professione di avvocato e si impegnava molto anche nella parrocchia come catechista, sostenendo la crescita nella fede di tanti giovani. A seguito della sua scomparsa ha lasciato il padre Nello, la madre Teresa, la sorella Pamela e i nipoti Christian, Letizia e Manuel. La santa messa verrà celebrata il 6 aprile alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Martino e San Marco di Petriolo, situata in piazza San Martino 1.

