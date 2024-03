di Mauro Giustozzi

Con l’arrivo della primavera rifiorisce corso Cairoli. Merito dei commercianti che, anticipando l’arrivo dell’ora legale che regalerà giornate di luce più lunghe, hanno pensato bene di modificare il look di quello che è il borgo più antico della città con l’apposizione di nuove decorazioni floreali che vanno a sostituire quelle che hanno accompagnato le stagioni passate.

Non più solo il verde a spiccare sui mattoni che compongono case e muri della via ma un variegato fascio di fiori colorati che sono stati appesi accanto alle entrate dei negozi, montati su una raggiera che li tiene insieme. È certamente un bel colpo d’occhio che ha incuriosito molti maceratesi che quotidianamente passano alle “casette” e che conferma l’estrema vitalità e fantasia che gli esercenti commerciali mettono in tante iniziative che durante l’anno organizzano per vivacizzare non solo le proprie attività di vendita ma per abbellire e rendere sempre più accogliente una delle principali vie di accesso alla città che presenta come sfondo lo Sferisterio.

«Abbiamo voluto dare il benvenuto alla nuova stagione primaverile cambiando il look delle decorazioni floreali che dallo scorso anno si è deciso di installare in prossimità dei negozi del corso – dice la commerciante Franca Ercoli, una tra le promotrici dell’iniziativa – sin dallo scorso anno quando abbiamo lanciato questa iniziativa c’è stata un’ottima accoglienza sia da parte della clientela che degli stessi residenti che hanno apprezzato l’intenzione di rendere più colorato e vivo il borgo.

Adesso sulle pareti spiccano fiori che sono segno della primavera appena entrata.

La scelta è caduta su dei fiori artificiali di qualità perché sarebbe stato complicato gestire dei fiori veri per via dell’innaffiamento e dell’irraggiamento solare: abbiamo optato per questa soluzione che è risultata subito molto gradita dai cittadini. Ogni attività ha partecipato con un contributo economico per l’acquisto di questi fiori che permarranno per i prossimi mesi, cambiando a seconda del periodo e delle iniziative che ci saranno in città.

Gli addobbi che abbiamo installato in questi giorni resteranno fino all’avvio della stagione lirica dello Sferisterio di luglio, poi vedremo come cambiarli e sostituirli trovando qualcosa ad hoc che possa legarsi all’evento più importante dell’estate maceratese».