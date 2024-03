Pestano un 30enne fuori da un locale, sei giovani della provincia di Macerata denunciati dalla polizia: il questore ha emesso tre fogli di via e altrettanti Daspo a loro carico. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Fabriano.

Un gruppetto di amici aveva organizzato una serata, come ogni fine settimana, per stare tutti insieme in compagnia. Erano andati a cena in un ristorante di Fabriano e, a seguire, a passare la serata in un locale del posto che propone musica, ballo e spettacolo.

Durante la serata, poco dopo la mezzanotte, un 30enne fabrianese che faceva parte della compagnia di amici, è uscito dal locale per raggiungere la propria auto, parcheggiata nei pressi, e prendere un pacchetto di sigarette che aveva lasciato all’interno.

E’ in questo frangente che, per cause da accertare ma senz’altro riconducibili a futili motivi, che è nata una discussione con un gruppo di giovani che si trovava nelle vicinanze. Scoppiata la lite, a suon di offese e minacce, il 30enne è stato poi aggredito dal gruppo che, a ondate, lo ha colpito selvaggiamente con pugni e calci alla testa e al corpo.

Un pestaggio brutale durato alcuni minuti, durante il quale l’aggredito ha tentato di reagire e scappare, ma inutilmente.

Solo l’intervento di altri clienti del locale, usciti nel frattempo per rientrare a casa, è riuscito a far allontanare il gruppo, dileguatosi prima dell’arrivo della polizia.



I poliziotti giunti sul luogo, hanno raccolto tutte le testimonianze delle persone presenti. Nel frattempo, il 30enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dove, a seguito delle abrasioni e contusioni riportate, i medici gli hanno dato dieci giorni di prognosi salvo complicazioni.



Gli uomini del Commissariato hanno subito avviato le indagini, acquisendo le immagini dei circuiti di videosorveglianza privati situati nei pressi del luogo dell’aggressione. Dopo avere individuato i sei aggressori, in collaborazione con altri Uffici di polizia, hanno identificato tutti i componenti del gruppo: tutti tra i 18 a i 22 anni, residenti nella provincia di Macerata.

Per i sei, sono scattate le denunce per il reato di lesioni aggravate. Il questore Cesare Capocasa ha firmato tre provvedimenti Dacur (Daspo urbano) della durata di un anno con divieto di accedere alla discoteca e dintorni e tre fogli di via obbligatori da Fabriano della durata di un anno. Se saranno violati i giovani con il Dacur rischiano dai 6 mesi ai due anni di reclusione e la multa da 8 a 20 mila euro, quelli con il foglio di via l’arresto da uno a sei mesi.