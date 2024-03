Betoniera sfonda il muretto del cimitero

Betoniera sfonda il muretto di cinta del cimitero. E’ successo ad Appignano, poco prima delle 13. L’autista del camion era in via Monocchia quando all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è finito quasi per ribaltarsi contro il muro del cimitero, sfondandolo. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si stanno occupando di recuperare la betoniera e mettere in sicurezza l’area. Illeso l’autista.

(in aggiornamento)