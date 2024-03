Dopo il caso De Padova, torna il Consiglio delle donne. L’ultima assise era finita con una resa di conti all’interno della maggioranza che aveva deciso di far fuori la precedente presidente Sabrina De Padova, eletta e a tutt’oggi ancora nella civica di Parcaroli. Con conseguente accesa polemica dell’opposizione e scambio di accuse reciproche. La nuova presidente Lorella Benedetti ha convocato la nuova seduta per lunedì 8 aprile alle 18,30.

All’ordine del giorno dei lavori due proposte. La prima, “Prevenzione dei conflitti e gestione delle situazioni critiche”, tratta di un mini corso di autodifesa personale attraverso il metodo MAS, ovvero movimento – azione – sorpresa, che si propone di insegnare alle donne delle strategie emozionali e fisiche per gestire al meglio le diverse situazioni di conflitto nelle quali potrebbero trovarsi, loro malgrado, coinvolte.

La seconda riguarda invece un incontro formativo e informativo dal titolo “La felicità è di questo mondo” durante il quale Alessia Marcacci, autrice del libro “Donne eccezionali, un libro tratto da storie vere” indicherà le pratiche e i percorsi per accrescere il benessere delle donne e come superare momenti critici in ambito lavorativo e come gestire lo stress lavoro correlato.