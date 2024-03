Tamponamento, due feriti

Incidente a Sant’Egidio, due feriti al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 10 sulla statale 77 dir quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Montecassiano, un camion ha tamponato un’auto. Immediati i soccorsi, gli operatori dell’emergenza hanno prestato sul posto le prime cure del caso alle persone rimaste coinvolte per poi trasportarle in ambulanza all’ospedale di Macerata. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Il traffico ha subito dei rallentamenti per il tempo necessario ai rilievi del caso, alla pulizia della sede stradale e alla rimozione dei mezzi coinvolti.