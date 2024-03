Tra tutte le Giornate quella del 24 marzo è una delle più dolci: in tutta Europa si festeggia infatti il gelato artigianale. «La Giornata europea del gelato artigianale è la prima riconosciuta dal Parlamento europeo in questione di alimenti nel 2012 e quest’anno coincide con la domenica delle Palme – spiega Barbara Trozzo, titolare di Tutto Gelato a Macerata – .

Viene scelto un gusto speciale e tutte le gelaterie aderenti lo preparano come simbolo di unità. Oggi è la volta di una ricetta belga, un fior di latte aromatizzato con vaniglia e cannella, variegato al burro salato e accompagnato da una cialda, la gaufre di Liegi, il loro wafer “grigliato” tanto famoso».

Il gelato belga non è l’unica novità di domenica 24 marzo. «Esclusiva di oggi è anche il gusto alla Rosa – continua la gelatiera – , è molto particolare. Vogliamo provare con il gelato ai fiori in onore alla primavera e ci saranno altre sorprese. Inoltre stiamo già lavorando alle colombe farcite per la Pasqua, si possono prenotare fino al 27 marzo anche per esigenze particolari come il senza glutine». Continua senza sosta l’attività nel laboratorio della storica gelateria per offrire sempre più scelta anche a chi deve seguire una dieta senza glutine, lattosio o saccarosio. «I nostri clienti sono soddisfatti perché questi gelati risultano leggeri ma saporiti – afferma Trozzo -, grazie al latte di riso non hanno retrogusto e il giusto bilanciamento degli altri ingredienti fa sì che siano della stessa consistenza dei classici. Tutte le preparazioni sono realizzate in maniera artigianale. Tra i tanti gusti ricordiamo il Bounty e la Nocciola variante “Tutto Gelato”, arricchita con crema al caffè, ma ce n’è per tutti i palati.

La gelateria è stata inaugurata nel novembre del 1985 e Barbara Trozzo è presente da ben 38 anni nell’esercizio di famiglia. «Credo fortemente nella genuinità del gelato artigianale ed ormai è una tradizione – ribadisce la titolare – , sono qui da quando avevo 13 anni cioè da quando mia madre e mia zia hanno aperto Tutto Gelato, a 14 anni ho iniziato a lavorarci, ricordo che fino alle 22-23 aspettavo i clienti, mi chiamavano “la piccola fiammiferaia”. Mio padre da piccola mi chiedeva: “Ti piace il gelato?” La risposta era semplice: “Lo adoro”. Per me era un premio, una volta era così, quando prendevi un bel voto per esempio, quindi mi è rimasta questa bella sensazione legata a questo dolce. Ho dedicato la mia vita a questo lavoro ma mi sono anche laureata, sposata e con amore abbiamo cresciuto una figlia splendida, non posso desiderare altro».

Gli orari di apertura durante la festività saranno i seguenti: Pasqua dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 24, Pasquetta sempre aperto. Tutti gli altri giorni Tutto Gelato rimarrà aperta dalle 7 alle 22 nei giorni feriali, il sabato e i prefestivi dalle 7 alle 24.

Continuano le selezioni del personale di gelateria, si può inviare il curriculum direttamente al numero Whatsapp 3757453810.

Tutto Gelato si trova in via Spalato 124 C-D a Macerata. Per informazioni si può contattare il numero 0733 30994. Visitate la pagina Facebook per le novità.

(Articolo promoredazionale)