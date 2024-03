Si finge il nipote e riesce a raggirare un’anziana, che gli consegna contati e oro per migliaia di euro. Scoperti e denunciati per truffa aggravata in concorso un 50enne e un 38enne di Napoli.

E’ successo a Caldarola e tutto è nato dopo la denuncia presentata dalla donna ai carabinieri. L’anziana ha raccontato ai militari che aveva ricevuto una telefonata di una persona che, spacciandosi per suo nipote, le aveva detto che la figlia aveva avuto dei guai con la giustizia per mancanti pagamenti. Così, il finto nipote, le aveva detto che era necessario consegnare dei soldi ad un ufficiale giudiziario che sarebbe passato a casa sua per risolvere la questione. Neanche 20 minuti dopo, effettivamente a casa della donna, si è presentato un uomo nelle finte vesti di ufficiale giudiziario. E l’anziana gli ha dato tutto quello che aveva in casa: 350 euro in contanti e oro e gioielli per qualche migliaio di euro, convinta così di poter aiutare la figlia. Preso il bottino l’uomo era poi scappato senza fornire ulteriori informazioni.

Da qui sono partite le indagini dei carabinieri. I militari hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza private e comunali e hanno visto che l’uomo che si era presentato a casa della donna era arrivato con un’auto guidata da un complice. Auto che era stata noleggiata a Napoli da un 38enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno quindi scoperto che l’uomo che aveva affittato l’auto mesi prima era stato in un hotel del Nord Italia con un 50enne, anche lui napoletano. Entrambi inoltre erano stato controllati in Puglia nei giorni immediatamente alla truffa di Caldarola, sempre a bordo della stessa auto a noleggio. Non solo, perché è venuto fuori anche che uno dei due qualche giorno dopo la truffa era stato denunciato in Abruzzo per un reato simile e nell’occasione aveva lo stesso abbigliamento e lo stesso cappellino da baseball usati a Caldarola. Così, grazie anche all’analisi del traffico telefonico, i carabinieri sono riusciti a chiudere il cerchio: identificando il 50enne come colui che erano entrato in casa dell’anziana di Caldarola e il 38enne come colui che aveva fatto da palo e noleggiato l’auto. Per i due è quindi scattata una denuncia per truffa aggravata.