Il Lions Club Macerata Host rinnova la propria adesione ai Cento Mecenati come forma di sostegno alla città di Macerata e all’Arena Sferisterio. «Il nostro Club è parte attiva del tessuto cittadino: se la nostra missione come Lions è innanzitutto servire, come maceratesi lo facciamo sostenendo le iniziative socialmente e culturalmente significative della città – sottolinea il presidente Massimo Serra – Abbiamo accolto e ringraziato il nuovo direttore artistico del Macerata Opera Festival per aver voluto condividere con noi il cartellone della prossima stagione lirica, le sue peculiarità, le ragioni della sua attrattività. Faremo del nostro meglio per contribuire a dare visibilità all’attività operistica presso la rete lionistica nazionale e internazionale». Paolo Gavazzeni, ospite del Club in occasione dell’ultima conviviale a Palazzo Bourbon-Del Monte, ha introdotto i soci alle opere in cartellone nella sessantesima stagione lirica dell’Arena Sferisterio, Turandot e La Bohème di Giacomo Puccini, Norma di Vincenzo Bellini, e alle serate speciali Notte di Luna, Notte Morricone e Carmina Burana. Il meeting ha visto la partecipazione anche dell’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta.