«Una nuova ondata di tentate truffe si sta abbattendo sul territorio. Negli ultimi giorni stanno arrivando chiamate a casa di diversi anziani di Castelraimondo da parte di truffatori che si fingono carabinieri e che affermano di dover passare a domicilio per dei controlli». A segnalarlo è il comune di Castelraimondo. Quelle telefonate sono una scusa con cui il truffatore mira ad entrare in casa di chi ci casca e portargli via oro, soldi e quel che di valore riesce a trovare. «Visto l’allargamento del fenomeno – continua il Comune -, si invita la popolazione a fare massima attenzione e a rivolgersi alle forze dell’ordine, tramite il numero telefonico 112, alle prime avvisaglie di un tentativo di truffa. Al di là della segnalazione, è fondamentale diffidare delle persone estranee e di eventuali chiamate o soggetti che si presentano al portone di casa». Le invenzioni dei truffatori possono andare dal finto carabiniere o poliziotto, alle occasioni di risparmio sulle bollette. Visto che vengono presi di mira soprattutto gli anziani, il Comune invita i parenti di queste persone a sensibilizzarli sul rischio di truffe.